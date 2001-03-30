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О журнале
ЖУРНАЛ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ
И КОСМЕТОЛОГИИ
издается с 1994 года. Журнал публикует научные, обзорные,
образовательные и учебно методические статьи,
а также описания случаев из практики.
Адрес редакции
Санкт-Петербург, 194044, ул.Лебедева, д.6
Кафедра кожных и венерических болезней Военно-Медицинской Академии
Тел./факс: (812)325-7016
E-mail: secretary@lgorod.spb.ru
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информации
ПИ № 77-7682 выдано Министерством РФ по делам
печати,телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30.03.2001 г.