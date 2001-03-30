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  JOURNAL
OF
DERMATOVENEREOLOGY
AND COSMETOLOGY
 

О журнале

   ЖУРНАЛ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ издается с 1994 года. Журнал публикует научные, обзорные, образовательные и учебно методические статьи, а также описания случаев из практики.

Адрес редакции

Санкт-Петербург, 194044, ул.Лебедева, д.6
Кафедра кожных и венерических болезней Военно-Медицинской Академии
Тел./факс: (812)325-7016
E-mail: secretary@lgorod.spb.ru

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