О журнале

ЖУРНАЛ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ издается с 1994 года. Журнал публикует научные, обзорные, образовательные и учебно методические статьи, а также описания случаев из практики.

Адрес редакции

Санкт-Петербург, 194044, ул.Лебедева, д.6

Кафедра кожных и венерических болезней Военно-Медицинской Академии

Тел./факс: (812)325-7016

E-mail: secretary@lgorod.spb.ru

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